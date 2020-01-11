Тегеран, , 07:59 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран признали, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Междунаородные авиалинии Украины». Соответствующее заявление распространила иранская гостелерадиокомпаниейIRIB.

«В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит», — сказано в заявлении.

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом. Произошло это в условиях «повышенной боевой готовности», объявленной в вооруженных силах Ирана в связи с возможным ответом США на иранскую ракетную атаку по американским военным базам в Ираке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Глава МИД принес свои соболезнования и извинения родным и близким погибших.