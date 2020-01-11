Тегеран, , 07:42 — REGNUM 11 января Иран объявил, что самолёт «Международных авиалиний Украины», вылетевший из аэропорта Тегерана утром 8 января, был сбит «непреднамеренно», из-за ошибки военных. Об этом сообщает Associated Press (АP) со ссылкой на официальное заявление властей Ирана.

Украинский рейс потерпел крушение спустя несколько часов после того, как Иран нанёс удар баллистическими ракетами по двум американским военным базам в Ираке, в ответ на убийство иранского генерала Кассема Сулеймани.

В заявлении говорится, что самолёт был принят за «враждебную цель» после того, как повернул в сторону важного военного центра.

«В таком состоянии, из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, рейс был сбит», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная разведка Нидерландов, вслед за спецслужбами США и Канады, также заявила, что считает Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» скорее всего сбитым с земли.

Читайте ранее в этом сюжете: Военная разведка Нидерландов считает что, Иран сбил Boeing 737