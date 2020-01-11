Луганск, , 07:46 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив мирного жителя, сообщает 11 января пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в СЦКК.

Десять выстрелов из БМП-10 было совершено по населенному пункту Сокольники из населенного пункта Крымское.

Шесть боевых припасов из миномета калибром 122 миллиметра было выпущено по населенному пункту Кировск из населенного пункта Орехово. В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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В пристройку дома, расположенного по адресу улица Льва Толстого, 23 в результате обстрела попал снаряд. В результате обстрела повреждены окна и кровля дома, расположенного по адресу улица Льва Толстого, 25. Повреждение фасада дома, окон и забора произошло по адресу улица Железнодорожная, 3. В результате обстрелов был ранен мирный житель 1961 года рождения, получивший минно-взрывную травму обеих ног. Также была повреждена газовая труба диаметром 180 мм. Результатом чего стало временное перекрытие подачи газа в нескольких домах по улице Железнодорожной. Ремонт газовой трубы будет проводится 11 января. В районе улицы Ленина повреждена высоковольтная линия электропередач, в результате чего без электроэнергии остались 60 абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня.

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