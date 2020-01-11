Ла-Пас, , 07:41 — REGNUM Власти Боливии 10 января конфисковали полторы тонны кокаина, которую наркоторговцы готовила к отправке в Бельгию. О совместной операции службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и таможни Боливии под названием «Дайсол» сообщает газета La Razon.

В ходе операции, проведённой в Эль-Альто, городе-спутнике столичного Ла-Паса, были задержаны пять человек и изъяты полторы тонны кокаина, замаскированного в деревянные брусья, подготовленные к отправке в Бельгию.

На пресс-конференции, посвящённой произошедшему, министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подчеркнул важность и даже «историчность» изъятия такой крупной партии наркотиков, стоимость которой оценивается в $64,5 млн. По его словам, деревянные тайники были сделаны в Санта-Крус, а переправляться в Бельгию наркотики должны были из чилийского порта Арика.