Мехико, , 05:06 — REGNUM Шесть человек, пострадавших в результате стрельбы в школе в мексиканском городе Торреон, находятся в стабильном состоянии. Об этом 10 января рассказал журналистам главный врач медучреждения Гильермо Сильер, передает радиостанция Noticias MVS.

В числе раненых пятеро детей. Сильер заявил, что здоровью пациентов ничего не угрожает и часть из них могут быть выписаны 11 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января учащийся школы имени Сервантеса открыл огонь по одноклассникам, убив учительницу. Стрелявший позже был найден погибшим.

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