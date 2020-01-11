Санта-Моника, США, , 05:06 — REGNUM Барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт умер от рака в возрасте 67 лет. Об этом 10 января сообщил телеканал CBC.

Нил Пирт, считавшийся одним из величайших рок-барабанщиков своего поколения, скончался от рака головного мозга в Санта-Монике (Калифорния, США).

Пирт родился в Гамильтоне 12 сентября 1952 года. С детства он учился игре на фортепиано, с 13 лет — на барабанах. В подростковом возрасте играл с несколькими группами. В 18-летнем возрасте он переехал в Лондон, но через полтора года вернулся в Канаду, где прошёл прослушивание в Rush из Торонто, которая осталась без барабанщика. В группу его приняли 29 июля 1974 года.

Группа Rush была создана в Торонто в 1968 году. После прихода в 1974 году Пирта состав группы сложился окончательно и уже не менялся. Это басист, клавишник и гитарист Гедди Ли, гитарист Алекс Лайфсон, барабанщик и автор текстов песен Нил Пирт.

Группа, играющая в жанре прогрессив-рок, начала восхождение на музыкальный олимп с выпуска в 1974 году своего первого одноимённого альбома. Rush в 1994 году была включена в Зал славы канадской музыки, а в 2010 году получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

После гибели в автокатастрофе первой дочери Пирта 19-летней Селены в 1997 году и смерти от рака спустя десять месяцев 23-летней жены Жаклин группа взяла шестилетний перерыв. Позднее Пирт женился на фотографе Кэрри Наттолл, а в 2009 году у них родилась дочь Оливия.

С Rush Пирт выпустил 18 альбомов, от Fly by Night (1975) до Clockwork Angels (2012). Последние концерты группа дала в 2015 году, а в 2018 году объявила о прекращении своего существования.