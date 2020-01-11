Маскат, , 05:05 — REGNUM На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. Об этом 11 декабря сообщает государственное агентство новостей Омана.

Султан Омана правил в стране почти 50 лет — с 1970 года, когда он пришёл к власти в результате бескровного переворота. Сместив отца, Кабус бен Саид приступил к осуществлению масштабных реформ, охвативших все стороны жизни султаната. За время правления он фактически вывел страну из средневековья, проведя модернизацию, создав социальную и образовательную системы, нефтедобывающую и перерабатывающую отрасли, армию.

Наследников Кабус бен Саид не имеет. С 2015 (2017) года проходил лечение от рака в клиниках Германии.

В связи со смертью султана в Омане объявлен трёхдневный траур.