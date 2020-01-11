Палм-Бич, США, , 03:56 — REGNUM Вблизи резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан вооружённый холодным оружием гражданин Ирана. Об этом 10 января сообщает газета Daily News (Палм-Бич).

По данным представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника, на которого ссылается издание, подозреваемый был задержан в нескольких километрах от резиденции Трампа по телефонному звонку. При задержании у мужчины с паспортом гражданина Ирана Масуда Золеха были обнаружены мачете и топорик, а также наличные в размере $22 тысячи.

Издание сообщает, что у задержанный оставил автомобиль на парковке международного аэропорта Палм-Бич.

Золеху предписано явиться в суд. О взятии его под стражу не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки проникновения на территорию резиденции президента США случались и ранее. 18 декабря стало известно о задержании сотрудниками правоохранительных органов США гражданки Китая Цзин Лу, обвинённой в незаконном проникновении в резиденцию Мар-а-Лаго.

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