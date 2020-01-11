Джайпур, Индия, , 02:48 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего при столкновении автобуса с грузовым автомобилем, перевозящим горючие материалы, в индийском штате Уттар-Прадеш погибли не менее 20 человек. Об этом 10 января сообщает газета The Times of India.

По информации полиции, пожар уже потушен, пострадавшим оказывается помощь, но число жертв может увеличиться. Всего с тяжёлыми ожогами в больницу доставили 21 пострадавшего.

В автобусе, который следовал по маршруту Каннаудж — Джайпур находилось примерно 70 человек.