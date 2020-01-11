Екатеринбург, , 01:27 — REGNUM В Екатеринбурге из окна 20-этажного дома по улице Старых Большевиков выпал человек. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл поздно вечером 10 января.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по факту гибели человека проводится проверка и по предварительным данным смерть мужчины не носит криминальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Екатеринбурге из окна третьего этажа родильного отделения горбольницы № 40 выпала молодая мать. По информации органов дознания инцидент не носил криминальный характер.

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