Москва, , 01:19 — REGNUM Сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания назвали действия американского эсминца Farragut в Аравийском море в пресс-службе Минобороны России.

«Именно эсминец ВМС США… грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив манёвр на пересечение его курса», — объяснили в оборонном ведомстве.

Инцидент произошёл 9 января 2020 года. Комментируя его, командование 5-го флота ВМС США сообщило о якобы имевшем место «агрессивном приближении» российского корабля к эсминцу Farragut.

В Минобороны назвали это заявление не соответствующим действительности и объяснили, что в соответствии с Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года, уступить должен был американский корабль.

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