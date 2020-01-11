Киев, , 00:46 — REGNUM Полет разбившегося в Иране украинского самолета Boeing проходил штатно до последнего сеанса связи с пилотами, но перед катастрофой экипаж изменил курс. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, 10 января сообщает УНИАН.

Пристайко отметил, что властям Украины известно точное время последнего выхода на связь с пилотами воздушного судна. Министр подчеркнул, что пока рано говорить о причинах и добавил, что смена направления произошла когда авиалайнер начал терпеть крушение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Вадим Пристайко заявил, что Украина потребует от властей Ирана наказания всех виновных в крушении украинского Boeing 737, а также выплаты компенсации в случае, если будет доказана версия попадания в самолет иранской ракеты.

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