Одинцово, Московская область, , 23:58 — REGNUM Мужчина был убит неизвестным злоумышленником из травматического оружия в одном из дачных посёлков в Подмосковье. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен около 20:50 в одну из больниц из поселка Кубинка Одинцовского района. После госпитализации пострадавший скончался.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник выстрелил в мужчину на территории одного из садоводческих товариществ, после чего скрылся с места происшествия. Было установлено, что ранения погибшему были причинены из травматического оружия.

В настоящее время начат ряд мероприятий по установлению личности злоумышленника и его местонахождения. Кроме того, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Все материалы дела будут переданы в следственные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел двух погибших мужчин в квартире в посёлке Биокомбинат в Подмосковье.

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