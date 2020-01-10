Стамбул, Турция, , 23:41 — REGNUM У берегов Стамбула продолжаются поиски трёх человек, пропавших без вести после столкновения двух судов. Утром 10 января лодка с гражданами Турции столкнулась с танкером, следовавшим под флагом России, сообщает администрация губернатора Стамбула.

ЧП произошло в акватории посёлка Кильёс. Уточняется, что три человека, находившиеся на рыболовецком судне, были спасены. Остальных ищут сотрудники береговой охраны, поиск также ведётся с воздуха. Всего на борту находилось шесть человек. Турецкая лодка затонула.

Напомним, что российский танкер Glard-2 вышел из ростовского порта. По некоторым данным, судно следовало в турецкий порт Измир с грузом подсолнечного масла.

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