Рига, , 23:04 — REGNUM Портал press. lv сообщил, что Рижский международный автовокзал, после остановки и частичной эвакуации, возобновил работу.

Представитель дирекции Автовокзала Зане Плоне рассказала, что в первой половине дня вокзал не обслуживал автобусные рейсы и заехать на его территорию было нельзя. На насыпи, находящейся на территории автовокзала был обнаружен снаряд, предположительно военного времени. Вызванная бригада сапёров вывезла взрывоопасный предмет. Те пассажиры, которые по этой причине не попали на свой рейс, смогут вернуть деньги за поездку в кассах автовокзала.