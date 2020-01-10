Рига, , 23:03 — REGNUM В поезде Москва — Рига при попытке ввести в Латвию 90 000 долларов США управление налоговой и таможенной полиции Службы Государственных Доходов (СГД) был задержан гражданин России, пишет портал mixnews.lv.

Сотрудники СГД действовали на основание ранее полученной по своим каналам информации. Наличные не были задекларированы согласно вступившим в силу с 1 июля 2019 года поправкам к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе».

В этом случае работники СГД квалифицирует деньги, как возможно нажитые преступным путём Мужчина 39 лет, имеющий вид на жительство в Латвии, вез в ручном багаже 90 100 долларов США. По факту обнаружения крупной суммы наличных начат уголовный процесс.