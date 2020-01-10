Ижевск, , 22:49 — REGNUM Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия, в значительном размере») и ч.2 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение незаконных действий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, в начале января 2019 года сотрудники ГИБДД остановили водителя, который проявлял признаки опьянения за рулем. Задержанный через знакомого нашел сотрудника инспекции, который согласился выступить посредником при даче взятки. Он позвонил полицейскому, который и задержал мужчину.

Задержавший водителя инспектор в кабинете нарколога организовал подмену анализа крови водителя, и состояние опьянения у него не выявили. После этого через коллегу сотрудник ГИБДД получил 30 тыс. рублей в качестве взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, два бывших сотрудника ГИБДД Кабардино-Балкарии признаны виновными в получении взятки. В обмен на 30 тыс. рублей они обещали не привлекать водителя к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд в Ставропольском крае вынес наказание в отношении полицейских, приговорив одного из них к семи годам лишения свободы, а другого — к семи годам с половиной. При этом обоих обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.