Мехико, , 23:02 — REGNUM Многопользовательский шутер мог повлиять на ребёнка, устроившего стрельбу в школе в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Об этом 10 января заявил журналистам на пресс-конференции губернатор региона Мигель Анхель Рикельме.

Как пояснил губернатор, вполне возможно, что на ребёнка могла повлиять видеоигра «Естественный отбор» (Natural Selection), название которой было у школьника на футболке. Слова губернатора процитировала на своём сайте газета El Universal. Видеоигра представляет собой сетевой шутер от первого лица, в котором игроки сражаются против армии пришельцев.

Ученик шестого класса школы имени Сервантеса принёс в класс два пистолета и открыл стрельбу. По уточнённым данным, в результате стрельбы погибла учительница, были ранены шесть человек, в том числе пятеро детей. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сам стрелявший подросток покончил с собой.

При этом установлено, что 12-летний школьник не страдал расстройствами поведения, был примерным учеником, в его поведении не отмечалось никаких отклонений. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшей трагедии расследует прокуратура штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате стрельбы, которую открыл учащийся в школе на севере Мексики.

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