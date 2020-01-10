Сарапул, Удмуртия, , 22:20 — REGNUM Часть стены жилого дома в Сарапуле по улице Путейской, 3в обвалилась 7 января. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Ессен.

Он отметил, что было проведено обследование дома, предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности жильцов. Изначально газоснабжение дома было отключено, сейчас оно возобновилось в отношении квартир, которые не пострадали.

«МУ «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонте» совместно с УК «Лидер» были проведены оценочные работы предстоящего ремонта и определен подрядчик», — пишет Ессен. По его данным, ремонт должен завершиться 17 января.

Между тем по факту инцидента проверку проводит прокуратура Удмуртии, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации данного жилого дома, установлены причины происшествия», — уточнили в прокуратуре.

В случае выявления нарушений будет применен ряд мер прокурорского реагирования.