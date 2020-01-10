Нижний Новгород, , 21:47 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Волжского государственного университета водного транспорта, который подозревается по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия») и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Следствие установило, что в апреле 2019 года преподаватель договорился со студентом факультета экономики, управления и права об изготовлении дипломной работы и ее рецензировании, получив за это 30 тыс. рублей.

Ранее он за денежное вознаграждение поставил зачет без фактической защиты и сдачи экзамена студентке этого же факультета по специальности «криминалистика».

Подозреваемый сейчас отстранен от должности, руководству вуза для недопущения повторения подобных случаев внесено представление.

Дело направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бийске (Алтайский край) 10 января вынесен приговор преподавателю, который брал деньги со студентов, которым хотелось получить хорошие оценки, не сдавая зачёты и экзамены. Речь идёт о теперь уже бывшем заведующем кафедрой Бийского технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». Следствию удалось доказать в суде, что взятки за знания преподаватель получал с июня 2015 по август 2016 года. Их размер варьировался от 11 до 16 тысяч рублей.

За это преступление суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей.