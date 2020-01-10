Исламабад, , 21:48 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли, ещё 20 пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Белуджистан в Пакистане. Об этом 10 января сообщает телеканал GeoTV.

Взрыв произошёл вечером 10 января в районе Гусабад города Кветта. Среди погибших числится заместитель начальника полиции города Аман Улла.

В настоящее время территория возле мечети оцеплена, полиция начала расследование происшествия.

Устанавливаются обстоятельства и причины взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате взрыва в мечети в Пакистане.

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