Улан-Удэ, , 21:22 — REGNUM Медики из бригады скорой помощи, приехавшие по вызову к пациенту в Улан-Удэ, были избиты женщиной за неправильное, с её точки зрения, поведение. Об этом 10 января сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Инцидент произошёл в жилом доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. По предварительной информации, женщина вызвала медиков для оказания помощи своему мужу, у которого было изранено лицо.

Когда бригада из двух женщин-врачей прибыла на вызов, хозяйка дома набросилась на них и ударила фельдшера в лицо, а медсестру в живот. Фельдшер активировала тревожную кнопку для вызова сотрудников вневедомственной охраны, которые увезли хозяйку дома в отделение полиции.

Как пояснила нападавшая, её спровоцировала фельдшер, которая «посмотрелась в зеркало на стене».

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении мужчины, сопровождавшего госпитализированную женщину, на врача в центральной районной больнице города Ржева.

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