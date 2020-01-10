Москва, , 20:58 — REGNUM Водитель автомобиля скорой помощи пострадал в результате ДТП в Савёловском районе Москвы вечером 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

По информации ведомства, авария произошла в районе дома №21 по улице Бутырская. «Произошло ДТП с участием двух автомобилей и кареты скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что участниками аварии стали также автомобили Jaguar и Mercedes. Отмечается, что в результате столкновения водитель скорой помощи вылетел из кабины через лобовое стекло.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается виновник ДТП.