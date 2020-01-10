Псков, , 20:17 — REGNUM В Пскове перед судом предстанут трое 17-летних подростков, которые обвиняются в жестоком избиении без всякой причины трёх мужчин, двое из которых в результате скончались. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, уголовное дело направлено в суд.

Подростки обвиняются в том, что в ночь на 24 декабря 2018 года в Пскове, распивая спиртные напитки, договорились убить человека безо всякой причины, спустились в подвал дома, где жестоко избили трёх человек без определённого места жительства.

По данным следствия, подростки наносили им удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола в область головы, туловища и конечностей, причинив множественные кровоподтеки и ссадины, переломы, разрывы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое мужчин скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить — ему успели оказать своевременную медицинскую помощь.

Следователи тщательно исследовали личности обвиняемых.

СУ СКР по Псковской области «В результате установлено, что подростки на протяжении длительного периода времени своей жизни совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении лиц как слабее, так и младше себя, что зачастую сопровождалось применением в отношении последних физического насилия, а также являлись участниками их травли среди окружающих. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость, в отношении взрослых, в том числе из числа персонала школы, выражались нецензурной бранью, хамили, любую критику в свой адрес не воспринимали».

Расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Псковский городской суд.