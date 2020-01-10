Псков, 10 января 2020, 20:17 — REGNUM В Пскове перед судом предстанут трое 17-летних подростков, которые обвиняются в жестоком избиении без всякой причины трёх мужчин, двое из которых в результате скончались. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, уголовное дело направлено в суд.

Подростки обвиняются в том, что в ночь на 24 декабря 2018 года в Пскове, распивая спиртные напитки, договорились убить человека безо всякой причины, спустились в подвал дома, где жестоко избили трёх человек без определённого места жительства.

По данным следствия, подростки наносили им удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола в область головы, туловища и конечностей, причинив множественные кровоподтеки и ссадины, переломы, разрывы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое мужчин скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить — ему успели оказать своевременную медицинскую помощь.

Следователи тщательно исследовали личности обвиняемых.

«В результате установлено, что подростки на протяжении длительного периода времени своей жизни совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении лиц как слабее, так и младше себя, что зачастую сопровождалось применением в отношении последних физического насилия, а также являлись участниками их травли среди окружающих. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость, в отношении взрослых, в том числе из числа персонала школы, выражались нецензурной бранью, хамили, любую критику в свой адрес не воспринимали».
СУ СКР по Псковской области

Расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Псковский городской суд.