Псков, 10 января 2020, 20:17 — REGNUM В Пскове перед судом предстанут трое 17-летних подростков, которые обвиняются в жестоком избиении без всякой причины трёх мужчин, двое из которых в результате скончались. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, уголовное дело направлено в суд.
Подростки обвиняются в том, что в ночь на 24 декабря 2018 года в Пскове, распивая спиртные напитки, договорились убить человека безо всякой причины, спустились в подвал дома, где жестоко избили трёх человек без определённого места жительства.
По данным следствия, подростки наносили им удары руками и ногами, а также металлической ножкой от стола в область головы, туловища и конечностей, причинив множественные кровоподтеки и ссадины, переломы, разрывы внутренних органов. В результате черепно-мозговой травмы двое мужчин скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить — ему успели оказать своевременную медицинскую помощь.
Следователи тщательно исследовали личности обвиняемых.
Расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Псковский городской суд.