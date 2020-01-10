Чебоксары, , 19:28 — REGNUM В отношении бывшего главы ОАО «Чувашский бройлер» Чебоксарский районный суд Чувашии вынес оправдательный приговор по всем ранее инкриминируемым ему статьям. Об этом сообщили в судебном органе.

«По всем предъявленным обвинениям ему вынесен оправдательный приговор на основании п.3 ч.2 302 ст. УПК РФ («В деянии подсудимого отсутствует состав преступления»)», — цитирует представителя суда «Интерфакс-Поволжье».

Также в суде отметили, что суд признал право на реабилитация за бывшим главой предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении экс-главы ОАО «Чувашский бройлер» ушло в суд в июне 2018 года. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений. Следствие оценивало нанесённый ущерб в 133 млн рублей.

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