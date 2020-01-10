Мехико, , 19:34 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл по одноклассникам школьник на севере Мексики. Об этом 10 января сообщает радиостанция Noticias MVS.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила. Учащийся шестого класса принёс в школу огнестрельное оружие и открыл стрельбу.

В результате стрельбы погибли одноклассник стрелявшего и учитель. Ещё четыре человека получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как пояснили в администрации города Торреон, ученик не был трудным подростком, его поведение до трагедии было совершенно нормальным. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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