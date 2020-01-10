Ульяновск, , 18:36 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска вынесен приговор группе горожан, которые пытались организовать торговлю коноплей. Данное растение они выращивали на земельном участке, продавая «урожай» знакомым, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, в 2014 году сторож одного из садоводческих некоммерческих товариществ и его брат оборудовали на земельном участке грядки для выращивания конопли, используя при этом специальную агротехнику и создавая необходимые климатические условия. Силовики отмечают, что полученный урожай они продавали знакомым. К уголовной ответственности братьев привлекли в феврале 2019 года.

«В момент задержания старший из братьев выстрелил в преследовавших его сотрудников полиции из пистолета, снаряженного патронами травматического действия», — говорят в надзорном ведомстве.

Злоумышленников признали виновными в покушении на сбыт наркотиков, незаконное культивирование наркосодержащих растений. Старшему брату также инкриминировалось применение насилия в отношении сотрудника полиции. Им назначено соответственно 11 и 9 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области аварийный комиссар местной фирмы признан виновным в попытке реализовать более 3 кг синтетических наркотиков. Его задержали в результате спецоперации после извлечения оптовой партии наркотика из тайника в лесу, рядом с одним из посёлков.

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