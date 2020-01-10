Амстердам, , 18:03 — REGNUM Пожилого мужчину арестовала полиция в Нидерландах после обнаружения оставленной им канистры с жидкостью в пустом поезде. Об этом 10 января сообщила пресс-служба полиции провинции Фрисландия в Twitter.

Канистра с неизвестной жидкостью была обнаружена 9 января правоохранителями в одном из вагонов поезда на центральной станции города Леуварден. В целях безопасности со станции были эвакуированы все люди, на место происшествия были вызваны специалисты-взрывотехники.

В канистре была обнаружена неизвестная жидкость, состав которой в настоящее время устанавливается.

В связи с инцидентом сотрудники полиции арестовали 68-летнего мужчину, который подозревается в попытке осуществить поджог или взрыв пустого поезда. В настоящее время ведётся расследование, полицейские проводят допрос арестованного, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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