Киев, , 17:59 — REGNUM Станция «Майдан Незалежности» Киевского метрополитена была закрыта в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

«Станция «Майдан Незалежности» и пересадка на «Крещатик» закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», — говорится в сообщении.

Чуть позднее в пресс-службе метрополитена сообщили, что никаких взрывоопасных предметов в ходе проверки обнаружено не было. К настоящему времени работа станций метро восстановлена в обычном режиме.