Ташкент, , 17:55 — REGNUM Сотрудники МВД и СГБ пресекли деятельность крупной ячейки религиозно-экстремистского течения «Джихадисты», деятельность которого запрещена на территории Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.

«Задержанные лица выполняли на территории Узбекистана поручения членов террористической организации, нашедших убежище в Сирии, вели среди населения противозаконную агитацию, распространяли идеи течения «Джихадисты», а также вели незаконные действия по пополнению своих рядов», говорится в публикации.

Экстремисты также призывали молодежь стать приверженцами своей догматической идеологии, агитируя совершать преступления, присоединившись к рядам международных террористических организаций на территории Сирии.

У задержанных изъяты материалы экстремистского содержания, в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела, ведутся следственно-оперативные действия.

Как сообщало ИА REGNUMранее, из-за преступной деятельности прежних узбекских спецслужб Узбекистан превратился в своего рода «фабрику» по производству экстремистов.

Население, которое постоянно ощущало на себе гнет спецслужб и действовавших под их крылом других правоохранительных органов, было вынуждено прибегать к помощи «третьей силы» в лице экстремистов, которые, как казалось людям, лучше понимают их чаяния и проблемы, чем представители старых узбекских властей.

Таким образов, десятки тысяч граждан Узбекистана оказались в рядах экстремистских и террористических организаций.

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