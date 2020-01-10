Домодедово, Московская область, , 18:02 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля на трассе в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 15:00 мск на 188-м километре автотрассы А-107 ММК в городском округе Домодедово. Столкнулись маршрутное транспортное средство, ехавшее в сторону Москвы, и грузовой автомобиль, следовавший во встречном направлении.

В результате ДТП три человека получили травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Движение на трассе в районе аварии затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении в центре Москвы автомобиля, принадлежащего Следственному комитету, и службы такси.

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