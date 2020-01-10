Москва, , 17:33 — REGNUM Сегодня, 10 января, Арбитражный суд Республики Калмыкия рассмотрел заявление Елены Батуриной с требованием компенсации Эренценом Манжеевым, финансовым управляющим Виктора Батурина, задолженности по проигранным им искам к предпринимательнице.

Как сообщает Полит.ru, основанием для подачи заявления стало неисполнение решений Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда о взыскании с Манжеева судебных расходов в размере более 600 тыс. руб. Финансовый управляющий Виктора Батурина нарушил сроки исполнения денежных обязательств, не предпринимая никаких действий для погашения задолженности в течение 8 месяцев с момента вынесения судебных постановлений.

Данные расходы, отмечает издание, связаны с инициированными ранее исками Манжеева, которые он проиграл и в которых суд увидел признаки злоупотребления правом, причем как финансовым управляющим, так и самим Виктором Батуриным. В частности, требование Манжеева о признании наличия каких-либо долгов у Елены Батуриной перед Виктором Батуриным суд расценил как попытку пересмотра ранее принятых нескольких судебных актов, подтверждающих отсутствие у Батурина прав на активы предпринимательницы.

В ходе сегодняшнего заседания Манжеев был вынужден подтвердить готовность погасить всю сумму долга. Суд назначил следующее заседание на 17 января, до этой даты ответчик обязуется погасить задолженность.

«Денежные средства были получены от Манжеева сегодня в полном объеме, — заявил представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков. — Эта история в очередной раз показала всю гнусность и противоправность ситуации, связанной с незаконными рейдерскими атаками на Елену Батурину. Эренцен Манжеев, являясь многие месяцы должником Елены Батуриной, подавал против нее необоснованные иски и проигрывал их в судах. Не исключено, что факт столь быстрого нахождения Эренценом Манжеевым средств для погашения задолженности связан с включением в данный спор компании А1».

Полит.ru напоминает, что в настоящий момент мировой суд Элисты рассматривает очередной иск Манжеева к Елене Батуриной о клевете: по его мнению, прозвучавшее в ее показаниях в рамках многолетней судебной тяжбы с братом утверждение о том, что в России расследуется уголовное дело, где фигурирует финансовый управляющий, связанное с незаконным получением денежных средств с помощью поддельных документов, не соответствует действительности. Позднее по его иску судья в Калмыкии постановила объявить Батурину в розыск в связи с неявкой в суд.

Ранее Геннадий Теребков сообщил о планах обжаловать данное постановление, отметив, что «решение судьи абсолютно незаконно, судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, а также письменные заявления госпожи Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие». Вчера, 9 января, апелляционная жалоба поступила в мировой суд Элисты.

Кроме того, Теребков связал вынесенное решение мировой судьи с рейдерской атакой на Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана.

Поначалу представители А1 опровергали свое сотрудничество с Виктором Батуриным по делу о его банкротстве, отмечает издание, однако позднее признали, что инвестгруппа приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к должнику, отметив, что его сестра Елена имеет невыплаченный долг перед братом, и выплата этого долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина.

Теребков считает, что Виктор Батурин, «исчерпав законные методы, обратился к рейдерам из А1, рассчитывая на их ресурс. События последнего месяца — незаконное решение судьи в Калмыкии, грязная пиар-кампания против Елены Батуриной, ложные заявления в СМИ о якобы непричастности А1 и Виктора Батурина к этим действиям и теперь новая ложь А1 о наличии у Елены Батуриной некой задолженности перед Виктором Батуриным, вопреки всем существующим законным решениям судов, — это этапы рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования».