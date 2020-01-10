Жуковский район, Калужская область, , 17:37 — REGNUM В Жуковском районе Калужской области вынесен приговор по факту смертельного ДТП, совершенного бывшим полицейским. Суд приговорил его к наказанию в виде 2,5 года лишения свободы. Об этом 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 июня 2018 года обвиняемый, являвшийся на тот момент сотрудником правоохранительных органов, управлял технически исправным автомобилем марки ВАЗ-21 120 в селе Курилово Жуковского района. В результате нарушения правил дорожного движения водитель допустил наезд на пешехода. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных в результате тяжких телесных повреждений.

Осуждённый экс-полицейский также был лишён права управления автомобиля сроком на три года.

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