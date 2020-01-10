Москва, , 17:19 — REGNUM В Москве произошла авария с участием автомобилей Toyota и Kia, передаёт 10 января корреспондент ИА REGNUM.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Тверская и Охотный ряд в центре города. Автомобили, по предварительным данным, принадлежат Следственному комитету России и службе такси.

Сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии произошло ДТП со смертельным исходом. На въезде в Нальчик со стороны Пятигорска врезалась в опору моста автомашина «Лада Гранта». Погиб водитель.

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