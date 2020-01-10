Пенза, , 18:02 — REGNUM Трое детей были сбиты легковых автомобилем после столкновения с другим автомобилем в Пензе. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Пензенской области.

Столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet Niva и УАЗ произошло около 15:05 мск на улице Коннезаводской. За рулём УАЗа находился мужчина 1951 года рождения, автомобилем Chevrolet Niva управлял мужчина 1961 года рождения.

Сразу после ДТП водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил наезд на троих детей, мальчиков 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили травмы и были доставлены для осмотра медиками в больницу. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Кабардино-Балкарии. Легковой автомобиль врезался в опору моста на въезде в город Нальчик, погиб водитель автомобиля.

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