Старый Оскол, Белгородская область, , 17:16 — REGNUM С жалобами на отравление бытовым газом в многоквартирном доме в скорую помощь обратилась жительница города Старый Оскол Белгородской области. Она и двое её детей получили отравление испарениями в квартире. По факту инцидента организована доследственная проверка, сообщили 10 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Хозяйка и её дети пяти и восьми лет почувствовали недомогание 8 января в квартире по улице Ленина. Бригада скорой помощи увезла пострадавших в больницу, после необходимых процедур их отпустили домой. По предварительным данным, газовое оборудование в квартире было установлено с нарушениями, кроме того выявлены неполадки в дымоходе.

Следователи проверят обстоятельства установки и эксплуатации газового оборудования, а также круг лиц, отвечающих за надлежащее состояние систем вентиляции в многоквартирном доме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.