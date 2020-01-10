Курган, , 17:09 — REGNUM В Кургане разбираются с инцидентом выдачи инвалидам по зрению новогодних подарков с просроченными конфетами и соком. Об этом сообщает портал 45.ru.

В управлении социальной защиты Курганской области заявили, что подарки предоставил давний благотворитель, который неоднократно спонсировал праздники и подобных скандалов не было. Причём формированием подарков занимались сами члены общества слепых.

«Управление проводит проверку, виновные будут наказаны», — ответили изданию в региональном управлении соцзащиты.

Благотворитель Алексей Я. отметил, что инициировал проверку на своём предприятии и усилит внутренний контроль. Его компания торгует продовольственными товарами и на складе могла находиться «просрочка». Однако подарки формировались из качественных товаров с нормальными сроками годности.

«Возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки. Я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно», — ответил предприниматель.

Пользователи в социальных сетях с пониманием отнеслись к оправданиям предпринимателя, высказав вероятность недобросовестного поведения его подчинённых, которые могли хороший товар заменить на просроченный. Ведь ни один адекватный торговец не станет таким образом себе во вред скандально портить репутацию. Но есть и те, кто с недоверием воспринял слова бизнесмена.

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