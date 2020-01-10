Даугавпилс, Латвия, , 16:47 — REGNUM При взрыве на железной дороге в Даугавпилсе пострадали два человека. Об этом, как передает портал Nra. lv, сообщил инспектор Государственной трудовой инспекции (VDI) по Латгалии Янис Бутанс.

По его словам, взрыв произошёл в результате несчастного случая, однако не уточнил подробностей происшествия. По предварительным данным, ЧП произошло в тот момент, когда рабочие работали с кислородным баллоном.

Состояние здоровья потерпевших в данный момент неизвестно. Работы, по всей видимости, проводило государственное предприятие. Пожарные на место происшествия вызваны не были.

По данному случаю VDI намерено провести проверку.