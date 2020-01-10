Москва, , 16:47 — REGNUM В Москве Второй Западный военный суд 10 января осудил заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, обвиняемого в мошенничестве, на три года лишения свободы условно, сообщает «Интерфакс».

Обвинение требовало для Чваркова 4,5 года общего режима, штрафа в размере 450 тысяч рублей, а также лишения воинского звания.

Однако суд приговорил замначальника академии к трём годам колонии, постановил срок считать условным, штраф не назначать, а воинское звание оставить, но назначил испытательный срок на два года.

Чварков занимал пост замначальника Военной академии Генштаба по научной работе. До этого возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС России, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Генерал-лейтенанта обвиняют в хищении 4,3 млн рублей, полагавшихся в качестве зарплаты семи сотрудникам академии, занятых в проекте с крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.