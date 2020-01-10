Курган, , 16:20 — REGNUM В Курганской области передано в суд дело об изнасиловании и убийстве 17-летней жительницы Катайска. В зверском преступлении обвиняются граждане мужского пола 20 и 22 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что девушка обещала родственникам 23 апреля 2019 года приехать из Кургана в Катайск. Но пропала, была объявлена в розыск. Её растерзанное тело было обнаружено в пригороде Кургана.

Выяснилось, что обвиняемые обещали довезти её до Катайска. Но вместо этого вывезли в лес под Курганом, где изнасиловали и убили. Кроме того, они похитили личные вещи и документы девушки. Автомобиль бросили в районе 281-го километра трассы Р-254 «Иртыш».

Двое злоумышленников обвиняются по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Помимо этого им вменяется кража имущества и документов.

Отмечается, что в ходе следствия было проведено 45 генетических экспертиз, а также психиатрическое освидетельствование обвиняемых.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане объявленную в розыск девушку нашли убитой