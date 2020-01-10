Сухум, , 16:07 — REGNUM Несколько человек пострадали при штурме протестующими здания администрации президента Абхазии. Об этом 10 января ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

По информации секретаря Совбеза республики, пострадавших было от пяти до семи человек. Он подчеркнул, что все травмы были легкими.

Кроме того, в минздраве Абхазии агентству сообщили, что в медучреждения обратились два человека. Их травмы не были тяжелыми, после оказания медицинской помощи пострадавших не стали госпитализировать и отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Килба заявил, что захватив здание администрации президента Абхазии, протестующие получили доступ в оружейную комнату и похитили там оружие. О случаях его применения пока не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Абхазии начал повторное рассмотрение жалобы оппозиции