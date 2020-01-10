Челябинск, , 15:58 — REGNUM На Театральной площади в Челябинске неизвестные поломали гранитную плиту и испортили новые скамейки. Реконструкция здесь завершилась буквально в ноябре, сообщает пресс-служба мэрии.

Часть одной гранитной плиты отломана. А одна из новых скамеек чем-то исполосована, возможно, коньками.

Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов предполагает, что на скамейке сидели ногами в коньках. «А вот что делали с гранитной плитой?» — вопрошает чиновник.

Как пишет Накануне.Ru, реакции полиции пока нет.