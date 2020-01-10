Анталья, Турция, , 15:34 — REGNUM На борту российского авиалайнера, совершившего жёсткую посадку в турецкой Анталье, не было пассажиров. Об этом сообщили 10 января в генконсульстве РФ в Анталье.

Ссылаясь на данные турецкого представительства авиакомпании Nordwind, дипломаты подтвердили инцидент с лайнером. Самолёт получил технические повреждения.

«Он летел без пассажиров, пострадавших нет», — сказали в генконсульстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января самолёт A321−200 прибыл в Анталью из Москвы. Экстренную посадку пилоты запросили из-за задымления на борту, при приземлении фюзеляж получил повреждения.

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