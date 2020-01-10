Евпатория, Крым, , 15:34 — REGNUM Памятник Владимиру Ильичу Ленину — вождю мирового пролетариата и председателю первого правительства Советской России, разрушен неизвестными в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС) в Евпатории. Об этом 10 января сообщили в социальных сетях местные жители.

На размещенных в интернет фотографиях видно, что от уникального памятника, до этого находившегося в аварийном состоянии, осталась только груда камней.

При этом ранее местные жители неоднократно обращались к местным властям, с просьбой отремонтировать данный монумент.

Отметим, композиция памятник В. И. Ленину в парке имени Ивана Франко была взята с проекта Дворца Советов — высотного административного здания со скульптурой Ленина на вершине, которое планировалось построить в Москве в 1930-з годах, однако данный проект так и не был реализован.