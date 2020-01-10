Нальчик, , 15:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП со смертельным исходом. На въезде в Нальчик со стороны города Пятигорска врезалась в опору моста автомашина «Лада-Гранта». Погиб водитель — 39-летний житель республики, пишет РИА КБР.

Инцидент произошел утром 10 января на федеральной автодороге «Кавказ». Как пишет местный портал, водитель не справился с управлением и врезался в опору так называемого Шалушкинского моста.

По другой информации, автомашина упала с этого моста вниз. Как пишет Лайф, «машина буквально воткнулась в асфальт — её передняя часть вся вмята в заднюю».

Стоит отметить, что комментариев официальных органов по поводу случившегося пока нет. Напомним, с начала 2020 года в автоавариях в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек.