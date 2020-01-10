Ульяновск, , 15:22 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура считает «чрезмерно мягким» условный приговор, который вынесен бывшему бухгалтеру колонии-поселения за хищение средств. Государственное обвинение просило назначить реальный срок, сообщает региональное надзорное ведомство.

Следствием установлено, что бывший главный бухгалтер колонии-поселения № 5 УФСИН России по Ульяновской области вносила в отдельные документы ложные сведения в реестры для предоставления сотрудникам денежного довольствия, премий и выплат за сверхурочную работу. По данным правоохранителей, в результате с сентября 2017 года по август 2019 года учреждению был нанесён ущерб на 645 тыс. рублей.

Суд признал бывшего главного бухгалтера виновной в присвоении средств, назначив 1,5 года лишения свободы условно и 7 тыс. рублей штрафа. В прокуратуре Димитровграда, которая настаивала на двух годах колонии, считают данный приговор «чрезмерно мягким». В ведомстве отмечают, что рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственное «бухгалтерское» дело. В Ульяновске перед судом предстанет группа бухгалтеров, которую обвиняют в хищении 17 млн рублей у компаний, занимающихся жилищным строительством. По данным правоохранителей, для придания законности был изготовлен фиктивный договор, по которому похищенные средства якобы были выданы на строительства дома в Москве, а взамен заёмщик передал в счёт погашения долга несколько квартир.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего главбуха колонии в Ульяновской области уличили в присвоении средств