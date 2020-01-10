Улан-Удэ, , 15:21 — REGNUM Возле посёлка Вахмистрово в пригороде Улан-Удэ несколько суток горит мусорный полигон. Как сообщает «МК в Бурятии», пожар начался 7 января и до сих пор не потушен, несмотря на усилия пожарных.

«Сейчас здесь ведутся работы по ликвидации очага возгорания силами комбината по благоустройству администрации столицы Бурятии», — отмечает издание.

На ликвидации пожара в настоящий момент задействовано 11 единиц техники, которые ежедневно засыпают полигон 3 тыс. кубометрами песка. Однако тушение осложняется большим количеством древесины и пластика на свалке.

Причины возгорания пока не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Бурятии и без этого практически постоянном пребывает в смоге. Ранее депутат Госдумы Николай Будуев отмечал, что вечером на улице просто невозможно находиться, поскольку дым не от печных труб, топящихся дровами, а тяжёлая, зловонная пелена.

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