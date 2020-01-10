Москва, , 15:20 — REGNUM В Москве 2-й Западный окружной военный суд 10 января приговорил 24-летнего гражданина Узбекистана Шермухаммада Шамсиддинова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, к 5,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно размещённой информации, подсудимый в течение двух лет, с июля 2016 по июнь 2018 года, публиковал в соцсети аудио‑ и видеофайлы, «содержащие оправдание деятельности террористических организаций, пропаганду идеологии насилия, обоснования необходимости совершения террористических актов в ходе такой борьбы, а также призывы» присоединиться к террористам.

Шамсиддинов обвинялся в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Помимо лишения свободы, Шамсиддинову запрещается создавать и администрировать сайты в интернете.