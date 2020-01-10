Харьков, Украина, , 15:17 — REGNUM Во время подавления бунта в харьковской колонии №25 пострадали 22 человека, сообщило 10 января информационное агентство «Укринформ».

"Установлено, что к осуждённым применили физическую силу, резиновые дубинки и наручники. Некоторые из них нуждались в специальной медицинской помощи. У некоторых заключённых — ссадины и синяки. Осуждённые утверждают, что администрация унижает их и применяет силу», — заявили в офисе уполномоченного Верховной рады по делам человека.

Юрист Харьковской правозащитной группы Ирина Скачко рассказала, что, по словам заключённых, администрация регулярно требует у них деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в харьковской колонии №25 удалось пресечь бунт. Во время обысков у заключённых изъяли запрещённые предметы.

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