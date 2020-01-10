Мельбурн, Австралия, 10 января 2020, 15:08 — REGNUM Лесные пожары в Австралии уничтожили 1,2 млн га земли в штате Виктория и привели к гибели трех человек, сообщает Sindonews.
Ожидается, что ситуация с лесными пожарами в стране ухудшится из-за экстремально жаркой погоды. Власти Австралии посоветовали жителям покинуть штат. По прогнозам, температура воздуха достигнет 41 градуса по Цельсию.
Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал иностранных туристов не бояться пожаров в Австралии.
Читайте также: На юге Австралии горит лес на площади более 500 тыс. га